سريلانكا تمشط آلاف المدارس تمهيدا لإعادة فتحها

كولومبو ـ د ب أ: مشطت قوات الأمن في سريلانكا آلاف المدارس أمس، قبل يوم واحد من إعادة فتحها بعد عطلة مطولة أعقبت التفجيرات التي شهدتها سريلانكا مؤخرا. وأوضحت الشرطة أن عمليات التمشيط تأتي في إطار التدابير الأمنية التي تم اتخاذها بعدما قررت الحكومة البدء في إعادة فتح المدارس على مرحلتين، أولاهما اليوم الاثنين. وذكرت الشرطة في بيان أن “الحكومة قررت فقط فتح فصول طلاب ما بعد الصف السادس فما أعلى خلال هذا الأسبوع، وإرجاء فتح فصول الصفوف من الأول للسادس للأسبوع القادم”. وكانت الحكومة قررت في البداية إعادة فتح جميع المدارس لكافة الصفوف بداية من اليوم الاثنين، إلا أنها تراجعت وقررت فتحها على مرحلتين بسبب الإجراءات الأمنية.

ولقي 257 شخصا حتفهم جراء تفجيرات وقعت خلال احتفالات عيد الفصح واستهدفت ثلاث كنائس وثلاثة فنادق فاخرة وموقعين آخرين. ورغم القرار الحكومي، أعطى رئيس الكنيسة الكاثوليكية في سريلانكا الكاردينال مالكوم رانجيث توجيهات للمدارس الكاثوليكية بعدم فتح أبوابها، لدواع أمنية.