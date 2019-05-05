حفتر: رمضان شهر جهاد يزيدنا عزما وقوة وعلينا مطاردة العدو والقضاء عليه

أمر القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، في تسجيل صوتي نشر مساء الأحد، قواته بملاحقة ومطاردة المليشيات الإرهابية بالعاصمة طرابلس وانتزاع السيطرة عليها.

وقال المشير حفتر في التسجيل الذي نشره المتحدث باسم قواته اللواء أحمد المسماري، إن شهر رمضان الذي يبدأ في ليبيا الإثنين شهر جهاد ويزيدنا عزما وقوة.



وأكد القائد العام للجيش الوطني الليبي، أن الإرهاب لا يزال يؤكد وجوده ونواياه في تدمير البلاد ومقدراتها الاقتصادية.

وفي وقت سابق، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأحد، أطراف القتال إلى التزام هدنة إنسانية لمدة أسبوع تبدأ الإثنين، في وقت تستمر المعارك جنوب العاصمة طرابلس للشهر الثاني.

ودعت البعثة، في بيان نشر على صفحتها الرسمية على فيسبوك، "كل الأطراف المنخرطة في القتال، عملا بروح المناسبة واتفاقية حقوق الإنسان، لهدنة إنسانية مدتها أسبوع، تبدأ في الرابعة من صباح الأول من رمضان الموافق السادس من مايو/أيار الجاري".

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وأضاف البيان: "تكون الهدنة قابلة للتمديد، وتتعهد كل الأطراف خلالها بوقف العمليات العسكرية بمختلف أنواعها، من استطلاع وقصف وقنص واستقدام تعزيزات جديدة لساحات القتال".

ودعت البعثة أيضا كل الأطراف إلى "السماح بإيصال المعونات الإنسانية لمن يحتاجها، وتأمين حرية الحركة للمدنيين خلال الهدنة".

ويخوض الجيش الوطني الليبي اشتباكات مع المليشيات والجماعات التابعة للإخوان، منذ إعلانه عن عملية "طوفان الكرامة" لتحرير العاصمة من تلك التشكيلات في 4 أبريل/نيسان الجاري.

وتأتي تلك العملية إثر عمليات أخرى مشابهة أطلقها منذ عام 2014 لتطهير مدن بنغازي ثم درنة والهلال النفطي (شرق) ثم الجنوب الليبي من جميع التشكيلات المتطرفة والمسلحة خارج نطاق القانون.

ومنذ انطلاق العملية العسكرية، أحرز الجيش الليبي تقدما سريعا في المواجهات مع هذه المليشيات المسلحة غربي البلاد، وتمت السيطرة على 8 محاور في العاصمة بينها "صلاح الدين" و"طريق المطار" و"الكريمية".



