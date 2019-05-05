مسؤول قطري للمصريين: لن نصدر تأشيرات “لأعدائنا”

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قال الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة في قطر، أكبر الباكر، إن بلاده لن تمنح تأشيرات لمن وصفهم بـ”الأعداء”، في إشارة إلى المصريين الراغبين في دخول البلاد.

وسأل صحفي الباكر، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة الترويج لحملة سياحية صيفية في قطر، ما إذا كانت الدوحة ستمنع المصريين تأشيرات للسياحة، فرد عليه الباكر قائلا: “التأشيرات لن تمنح لأعدائنا، وإنما فقط لأصدقائنا”.

وتابع الباكر متسائلا: “هل التأشيرات مفتوحة أمامنا للذهاب إلى هناك؟ لا. لماذا إذن ينبغي علينا فتح التأشيرات أمامهم؟”، وأضاف: “كل شيء بالمثل”.

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وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر عام 2017، بسبب دعمها للجماعات الإرهابية في المنطقة واستضافتها متشددين.

وهذه أول تصريحات من نوعها تصدر عن مسؤول قطري منذ المقاطعة التي بدأت قبل قرابة عامين، وتشير إلى أن قطر ستكف عن منح تأشيرات للقادمين من مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.

ويقول مصريون كثيرون إن إصدار التأشيرات توقف فعليا بالنسبة لهم منذ عام 2017، لكن هناك استثناءات طفيفة لأقارب الدرجة الأولى ولحضور مناسبات معينة.

ويصل عدد سكان قطر نحو 2.7 مليون نسمة، لكن عدد مواطني الدولة يزيد قليلا على 300 ألف. وقدر تقرير صادر عام 2017 لشركة استشارية خاصة أن عدد المصريين في قطر يبلغ 200 ألف.