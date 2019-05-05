شكرا لقرائتكم خبر عن 13 قتيلاً بحريق طائرة روسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (موسكو)

ذكرت وكالات أنباء روسية أن 13 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم على متن طائرة ركاب تابعة لشركة إيروفلوت الروسية، اليوم (الأحد)، عندما اشتعلت النيران بها في الجو وهبطت اضطراباً في مطار بموسكو.

وأظهرت لقطات تلفزيونية الطائرة وهي من طراز سوخوي سوبر جيت-100 وهي تهبط اضطرارياً في مطار شيريميتيفو بموسكو والنيران مشتعلة في الجزء الخلفي منها.

وتمكن الكثير من الركاب بعد ذلك من الخروج عبر زلاجات الطوارئ في الأبواب والتي تفتح تلقائيا في حالات الهبوط الاضطراري.