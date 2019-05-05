شكرا لقرائتكم خبر عن خروج مستشفيين في إدلب عن الخدمة إثر ضربات جوية روسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (سورية) أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ مستشفيين في محافظة إدلب تعرضا لقصف من النظام السوري وحليفه الروسي اليوم (الأحد)، وباتا خارج الخدمة. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ مستشفيين في محافظة إدلب تعرضا لقصف من النظام السوري وحليفه الروسي اليوم (الأحد)، وباتا خارج الخدمة. كما قتل ثمانية مدنيين في قصف للقوات السورية والروسية في أنحاء عدة من المنطقة، بحسب المرصد الذي أوضح أن واحداً من بين القتلى سقط في الغارات التي شنتها القوات الروسية على المستشفيين.



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