شكرا لقرائتكم خبر عن تُهم الإرهاب وغسيل الأموال تلاحق الرئيس السوداني السابق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الخرطوم)

قال النائب العام بالسودان في بيان اليوم (الأحد) إن نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية استجوبت الرئيس المخلوع عمر البشير للاشتباه في تورطه في غسل أموال وتمويل الإرهاب.

وبدأ النائب العام التحقيق مع البشير في الشهر الماضي بشأن مزاعم غسل أموال وحيازة مبالغ مالية كبيرة من العملة الصعبة، دون سند قانوني.

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وعُثر على مبالغ مالية كبيرة في حقائب بمنزل البشير.

وعزل الجيش البشير في 11 أبريل بعد أشهر من المظاهرات ضد حكمه الذي استمر 30 عاما.

والبشير مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في جرائم حرب تتعلق بالصراع في إقليم دارفور.