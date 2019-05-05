المحكمة الإسبانية العليا تجيز للرئيس السابق لإقليم كاتالونيا الترشح للانتخابات الاوروبية

اسماء السيد - مدريد: أعلنت المحكمة العليا الاسبانية الأحد أنه يحق للرئيس السابق لإقليم كاتالونيا كارليس بوتشيمون الذي صدرت بحقه في إسبانيا مذكرة توقيف، الترشح للانتخابات البرلمانية الأوروبية في أيار/مايو ما يناقض قرار اللجنة الانتخابية.

ولجأ بوتشيمون منذ إجراء الاستفتاء حول استقلال الإقليم عن إسبانيا في تشرين الأول/أكتوبر 2017، إلى بلجيكا وطعن في رفض اللجنة الانتخابية في 29 نيسان/أبريل إدراجه رئيسا لقائمة "أحرار لأوروبا" للانتخابات الأوروبية في 26 أيار/مايو. ودان ذلك مؤكدا أن إسبانيا ليست ديموقراطية.

وفي قرار اتخذ بالإجماع بعد جلسة عاجلة رأت المحكمة العليا أن لا شيء يمنع ترشحه وترشح إنفصاليين آخرين في المنفى هما توني كومين وكلارا بونساتي.

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وعلى هؤلاء إنتظار القرار النهائي لمحاكم مدريد الإدارية بعدما رفعت المحكمة العليا الملف إليها للبت فيه "فورا" معتبرة أنها لا تملك الصلاحية للبت نهائيا في هذا الطعن.

واعتبرت المحكمة العليا ان الحق في الترشح لانتخابات "حق أساسي" يعترف به الدستور لكل المواطنين الإسبان ولا يجوز عدم احترامه إلا "في حال عدم الأهلية". وأضافت أن الفرار من وجه العدالة كما هي الحال لهؤلاء الأشخاص الثلاثة ليس سببا. وكانت النيابة أصدرت رأيا مماثلا الجمعة.

وكان الحزب الشعبوي (محافظون) وحزب سيودادانوس (ليبراليون) قدما الطعن أمام السلطات الانتخابية لمنع ترشح بوتشيمون وتوني كومين وكلارا بونساتي للانتخابات الأوروبية.