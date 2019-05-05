مقتل خمسة جنود نيجيريين بأيدي جماعة بوكو حرام

اسماء السيد - لاغوس: قتل خمسة جنود نيجيريين مساء الجمعة في هجوم لجماعة بوكو حرام الجهادية التي نجحت في السيطرة على قاعدة عسكرية شمال شرق نيجيريا كما أعلن الجيش الأحد.

واقتحم في وقت متأخر الجمعة مقاتلون في الجماعة الموالية ل"تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا"، أتوا في شاحنات ودراجات نارية القاعدة العسكرية الواقعة في بلدة ماجوميري على بعد 50 كيلومترا من عاصمة ولاية بورنو، مايدوغوري.

وقال المتحدث باسم الجيش إزيندو إديما إن القوات الحكومية قاتلت الجهاديين الذين جاؤوا لنهب الطعام وممتلكات أخرى.

وأضاف في بيان "منعت قواتنا الإرهابيين" من تنفيذ مخططهم.

وأوضح أنه "خلال المواجهات تكبد الإرهابيون خسائر فادحة. وضحى خمسة جنود بحياتهم".

ووصل الجهاديون إلى البلدة قرابة الساعة الخامسة بعد الظهر (16.00 ت غ) واشتبكوا مع الجنود لنحو ساعة.

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وأكد زعيم قوات محلية غريما كاكا أن المهاجمين "تفوقوا على القوات الحكومية وطردوهم".

وأضاف "هزم المتمردون الجنود الذين أرغموا على الفرار إلى الأدغال".

وتابع أن الجهاديين ظلوا في القاعدة "لآكثر من أربع ساعات" قبل أن يطردوا بعد إرسال تعزيزات من قاعدة غوببو على بعد 46 كلم.

وهاجم الجهاديون الأسبوع الماضي قاعدة مرارابار كيمبا، على بعد 135 كيلومتراً من مايدوغوري، وقتلوا خمسة جنود واعتبر 30 عسكريا مفقودين.

ومنذ 2014 تشن بوكو حرام هجمات على بلدات في المنطقة واستولى مقاتلوها على قسم من الأراضي قبل أن يطردوا بهجوم مضاد شنته القوة المتعددة المشتركة (نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون).

