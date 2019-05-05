ترامب يهنئ المسلمين بحلول رمضان: استغلوه في تبادل الود

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المسلمين حول العالم، بمناسبة حلول شهر رمضان، وذلك في رسالة نشرها البيت الأبيض عبر بيان على موقعه الرسمي.
وقال ترامب في بيان البيت الأبيض، اليوم الأحد: "أتوجه بأطيب التهاني لكل المسلمين، الذين يستقبلون شهر رمضان"، مضيفا: السيدة الأولى ميلانيا ترامب، تشاركني توجيه التهاني للمسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم بمناسبة شهر رمضان". وتحدث ترامب عن استغلال شهر رمضان ليكون فترة لتبادل الود بين الناس وبعضهم، مشيرا إلى أن شهر رمضان يمكن الناس من تحقيق مجتمع أكثر تآلفا واحتراما".
وأعلنت السعودية أن غدا...
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