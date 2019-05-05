عز الدين تابعت مع الحسن قضية الدراجات النارية في صور: لاعادة النظر بالرسوم

تابعت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائبة ​عناية عز الدين​، قضية الدراجات النارية في ​مدينة صور​ ومنطقتها، باتصالين مع وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ وقائد سرية درك صور العقيد ​عبدو خليل​، حيث شددت على "أهمية الالتزام بقوانين السير، إلا أن المطلوب إعادة النظر بالرسوم التي تتخطى في بعض الاحيان ثمن ​الدراجة النارية​"، إضافة إلى تشديدها على "التزام رجال ​الأمن​ بالاصول المسلكية والتعاطي بإحترام مع المواطنين".

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