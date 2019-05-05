الحاج حسن: في بداية رمضان نستذكر أبطالنا الذين حموا حدودنا من الارهابين

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​حسين الحاج حسن​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أنه "يهل علينا ​شهر رمضان​ المبارك ونحن في أمس الحاجة إلى رحمة الله ونصره. وفي بدايته لا يسعنا إلا أن نستذكر شهداءنا وأبطالنا الذين حموا حدودنا من الارهابين التكفيري والاسرائيلي. وعلى أعتاب الشهر الفضيل، ندعو الله أن ينصر أهلنا في ​اليمن​ وغزة الذين يستقبلون الشهر تحت النار والحصار".

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