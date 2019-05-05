اليازا: لإقرار قانون لاسقاط جميع مخالفات السير الواقعة قبل ٣ سنوات

طالبت جمعية "​اليازا​" رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ و​الحكومة​ بـ"تقديم مشروع قانون لاسقاط جميع ​مخالفات السير​ الواقعة قبل ٣ سنوات من تاريخه، لانه من غير المقبول على الاطلاق تحصيل مخالفات السير بعد ١٠ سنوات مثلا من حصول المخالفة ".

وفي بيان لها، أوضحت الجمعية أن "تحرير المخالفات المرورية بالأصل يهدف إلى عدم تكرار المخالفة وليس لإرهاق الناس بأعباء مالية غير قانونية وغير نافعة على الاطلاق".

وأكدت ان "القوانين والتشريعات في ​لبنان​ تعتمد مبدأ مرور الزمن، الجنحة تسقط في معظم الحالات بعد ٣ سنوات والمخالفة تسقط في مدة سنة في معظم الحالات"، مشيرةً الى أن "هذا الإعفاء سيجعل الدولة تحصل مخالفات العام الحالي ومخالفة ٢٠١٨ و٢٠١٧ حصرا ، مما سيؤدي إلى نتائج إيجابية ل​قانون السير​ عبر إعادة الدور الرادع لمخالفات السير وليس كما هو الحال اليوم".