حزب الله: الخيار الوحيد لوضع حد لغطرسة اسرائيل وعربدتها هو المقاومة

دان "حزب الله" في بيان له "العدوان الصهيوني الهمجي المتواصل على أهلنا في قطاع غزة والذي أوقع عشرات الشهداء والجرحى واستهدف الاماكن السكنية والحياتية للمواطنين، في ظل صمت دولي وعربي مدان".
وأشاد بـ"الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة التي تدافع ببسالة وحكمة عن أمن شعبها وحقه في الحياة، وتلقن العدو دروساً في الميدان، وتثبت أن الخيار الوحيد لوضع حد لغطرسة الاحتلال وعربدته هو المقاومة والوحدة الداخلية لشعبنا الفلسطيني الأبي الذي يَصنع بدماء مجاهديه وأطفاله ونسائه فجر فلسطين الآتي المنتصر على الاحتلال وعلى صفقات التسوية الخيانية".
وأعلن الحزب عن "أعلى درجات التضامن والتأييد للمقاومة الفلسطينية الشجاعة في تصديها البطولي لآلة الحرب الصهيونية المجرمة"، داعياً "شعوبنا العربية والاسلامية وكل الاحرار والشرفاء في العالم لأوسع حملة إستنكار للعدوان الإسرائيلي الغاشم والوقوف بقوة إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهته للإرهاب الإسرائيلي وغدره.".
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