النشرة: العثور على جثة مواطن مصابة بطلق ناري في الرأس في جرد عرسال

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​البقاع​ بأنه "عثر على جثة المواطن م.ح.ص في جرد بلدة ​عرسال​ مصابة بطلق ناري في راسه داخل مغارة وبجانبه بندقية صيد". وكان الصميلي قد غادر منزله في بلدة عرسال منذ عشرة ايام. وحضر الطبيب الشرعي الى المكان ونقلت الجثة الى إحدى ​مستشفيات​ عرسال وبدأت التحقيقات الأمنية لكشف ملابسات الحادثة.

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