سفير هولندا: مرت على الجنوب حرب بشعة واليوم استعاد عافيته

أحيت ​السفارة الهولندية​، ذكرى جنودها التسعة، الذين قضوا، ما بين عامي 1979 و1985، أثناء خدمتهم ضمن قوات "​اليونيفيل​" في جنوب ​لبنان​، وذلك باحتفال أقيم في صور، عند النصب التذكاري ل"شهداء اليونيفيل".

حضر الاحتفال السفير الهولندي يان فالتمانس الذي أكد أنه "شرف كبير لي، أن نجتمع اليوم، لنستذكر الأبطال الهولنديين التسعة، الذين سقطوا أثناء مهامهم، بمشاركتهم في اليونيفيل لأجل السلام في ​جنوب لبنان​، ما بين الأعوام 79 و85، كما نستذكر شهداء السلام في الحرب العالمية الثانية".

ولفت إلى أنه "لقد شارك من جنودنا في اليونيفيل حينها، 8675 عسكريا وضابطا، تحت راية ​الأمم المتحدة​ في ​الجنوب​ اللبناني، واستشهد منهم 9 جنود من القبعات الزرقاء، حيث كنا من أوائل الدول المشاركة في اليونيفيل".

Advertisements

وشدد على أن "أفكارنا مع الشهداء وعائلاتهم. لن ننساهم"، لافتا إلى أنه "يحضر هذا الاحتفال 50 شخصا من قدامى الجنود الهولنديين، كانوا قد خدموا في اليونيفيل، ما بين تلك الأعوام الماضية. ولنا شرف حضورهم ومشاركتهم الحفل، اليوم، مع عدد من أفراد عائلاتهم وعائلات الشهداء. لقد عادوا بعد سنوات إلى الجنوب اللبناني، لأنهم أحبوا هذه الأرض، واليوم يعيشون نفس ​الحياة​، ليستذكروا الأحداث الصعبة، التي وقعت، وشاهدوها أثناء تأديتهم واجبهم من أجل السلام"، مشيراً إلى أن "تلك الأحدث كالجراح، التي لا تشفى، وهي في قلوبنا، وسنظل نتذكرها. وبالتالي اليوم، الجنود القدامى والشهداء أيضا، حاضرون معنا في هذا اللقاء".

ورأى أنه "لقد مر على جنوب لبنان حينها، حرب وأشياء بشعة، أما اليوم فقد استعاد الجنوب عافيته، حيث لا توجد مشاكل، كما أن الحياة تطورت فيه، وهذا شيء جميل، نشاهده اليوم، فأغلبية الناس يريدون الحفاظ على السلام".

وخاطب جنود كتيبة بلاده، مؤكداً أنه "بوجودكم استطعنا أن نقف ونستذكر شهداءنا اليوم، فأنتم لكم قيمة كبيرة عند الهولنديين واللبنانيين. لبنان يشكركم على جهودكم وتضحياتكم لأجل السلام. اليوم نأخذ ذكريات جميلة من هذه الرحلة، بعد مرور 40 عاما، حيث أصبحت التطورات إيجابية وجيدة في جنوب لبنان. فشكرا لكم، على ما قدمتموه لهذا البلد".