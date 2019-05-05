باسيل تفقد أعمال ترميم كنيسة سيدة الخلاص في جعيتا

انتقل رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، والوفد المرافق الذي انضمت إليه وزيرة الطاقة ندى البستاني، من وطى الجوز إلى بلدة جعيتا، لتفقد أعمال ترميم كنيسة سيدة الخلاص بهبة هنغارية. وكان في استقباله الوزير السابق زياد بارود، رئيس البلدية وليد بارود، مستشارة وزير المالية أمل خليل وأهالي المنطقة.
وجال باسيل في أرجاء الكنيسة مطلعا على سير الأعمال، ثم تناول دبس الخروب الذي يعتبر من تراث المنطقة.
ومن جعيتا انتقل باسيل إلى ملعب فؤاد شهاب حيث افتتح بطولة لكرة القدم في مباراة جمعت "فريق جبران" و"فريق إدي".
وقبل بدء المباراة اجتمع باسيل مع مجموعة من الشباب بعيدا عن الاعلام.
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