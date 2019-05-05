الجيش: ثلاثة زوارق إسرائيلية خرقت المياه الاقليمية أمس واليوم

أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، في بيان، أنه "أقدم زورق حربي إسرائيل، بتاريخ 4/5/2019 عند الساعة 20.44، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 351 مترا ولمدة 3 دقائق. وبتاريخه، أقدم زورقان حربيان إسرائيليان، ما بين الساعة 7.33 والساعة 8.10، على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة أقصاها 425 مترا".
وأوضحت قيادة الجيش أنه "تجري متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".
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