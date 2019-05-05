الجيش: ثلاثة زوارق إسرائيلية خرقت المياه الاقليمية أمس واليوم

أعلنت ​قيادة الجيش​- ​مديرية التوجيه​، في بيان، أنه "أقدم زورق حربي ​إسرائيل​، بتاريخ 4/5/2019 عند الساعة 20.44، على خرق ​المياه​ الإقليمية ال​لبنان​ية مقابل ​رأس الناقورة​، لمسافة حوالى 351 مترا ولمدة 3 دقائق. وبتاريخه، أقدم زورقان حربيان إسرائيليان، ما بين الساعة 7.33 والساعة 8.10، على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة أقصاها 425 مترا".

وأوضحت قيادة الجيش أنه "تجري متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان".