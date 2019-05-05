وزير الخارجية الفنزويلي: محاولة الانقلاب في البلاد فشلت تماما

أكد وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريسا فشل محاولة الانقلاب في البلاد، رافضاً محاولات ​الولايات المتحدة​ للتدخل في بلاده.

وأكد أريسا رفض بلاده للمحاولات الأميركية لتقويض سيادة ​فنزويلا​، كما أعلن عن استعداد ​الحكومة​ في كاراكاس للحوار مع المعارضة.

وخلال لقاء مع نظيره الروسي ​سيرغي لافروف​، أوضح "أننا ما زلنا نسمع الدعوات الأميركية لتغيير السلطة في فنزويلا باستخدام طرق غير دستورية، ودون أن تأخذ في اعتبارها رغبة الشعب الفنزويلي"، مشيراً إلى أنه "في هذا السياق، اكتسبت العلاقات بين ​موسكو​ وكاراكاس أهمية مميزة، هذه العلاقات هامة لبلدينا، وللعالم كله".

ورأى أريسا أنه "يجب أن نستعيد الطرق المدنية، نحن نعرض الحوار، ما زالنا نعرض ذلك على المعارضة في فنزويلا".