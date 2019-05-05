أعلن السلطان حسن البلقية، سلطان بروناي، تراجعه عن عقوبة إعدام المثليين بعد مواجهة رد فعل عالمي عنيف.
وأكد السلطان، خلال إلقائه خطابا قبل بداية شهر رمضان، أنه يدرك وجود "العديد من الأسئلة والمفاهيم الخاطئة" فيما يتعلق بالقوانين الجديدة.
ولفت إلى أنه يعتقد أنه بمجرد وضوع تلك المفاهيم، ستصبح قيمة القوانين واضحة.
وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، مدد البلقية تعليقا مؤقتا لتشريعات برجم المثليين والزناة حتى الموت، بعدما قطعت العديد من كبرى الشركات العالمية الدولة الغنية بالنفط.
ودعا العديد من مشاهير العالم الداعمين لمجتمع المثلية، مثل الممثل الأميركي جورج كلوني إلى مقاطعة الفنادق التي يملكها السلطان في الولايات المتحدة، بعد أن أعلنت بروناي عن تلك القرارات في الثالث من نيسان الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطان بروناي يتراجع عن عقوبة إعدام المثليين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.