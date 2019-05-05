لجنة التحقيقات الروسية: مقتل 41 شخصا بحادث احتراق طائرة الركاب بموسكو

أعلنت لجنة التحقيقات الروسية عن مقتل 41 شخصا بينهم طفلان، جراء ​اندلاع حريق​ كبير في ​طائرة​ ركاب خلال تنفيذها هبوطا اضطراريا بمطار شيريميتيفو في العاصمة ​موسكو​.

وأكدت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيقات، سفيتلانا بيترينكو، في بيان صحفي، أن التحقيق ينظر في فرضيات مختلفة لما حصل، موضحة أنه "سيتم التوصل إلى استنتاجات نهائية حول أسباب وملابسات الحادث الجوي بعد القيام بدراسة شاملة للمعلومات التي يجمعها التحقيق".

لوفتت المسؤولة أن التحقيق في القضية الجنائية الخاصة بالحادث أحيل إلى الأجهزة المركزية للجنة التحقيقات.

من جانبها، أفادت ​وزارة الصحة​ الروسية بأن الحاث أسفر أيضا عن إصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة.

بدورها، أوضحت مصادر عدة في مصلحة الطوارئ الروسية وقطاع الطيران أن طائرة من طراز "سوخوي سوبرجيت-100"، انطلقت مساء الأحد من مطار شيريميتيفو متجهة إلى مدينة مورمانسك، لكن طاقمها اضطر إلى العودة بسبب اندلاع حريق في أحد المحركات.