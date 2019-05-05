السيسي: لو كانت المظاهرات ستبني مصر فسأنزل بالمصريين إلى الشارع

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه "لو كانت المظاهرات ستبني مصر، أنا سأنزل بالمصريين إلى الشارع ليلا ونهارا كي نبني مصر".
وخلال افتتاح مشاريع قومية في السويس وسيناء، أوضح أن "الدلع لا يبني الأوطان، والبلاد تبنى بالعمل والإخلاص والاستقرار والسلام والجهد والعرق"، مشيراً إلى أن "مصر اتخذت خطوات واسعة لعملية الاستقرار الاقتصادي، ونحن ندفع الدم في مواجهة الإرهاب، لن يستثمر أحد في مصر ويساعدنا لو لم يكن هناك استقرار وأمن".
وأعرب الرئيس المصري عن تقديره "لدور الأشقاء" الذين قاموا بمساعدة مصر بعد الثورة، لكنه لفت إلى أنه "يجب الآن أن نعتمد على أنفسنا".
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