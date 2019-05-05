مصر وسوريا وتونس والجزائر تعلن الإثنين أول أيام رمضان والمغرب الثلاثاء

أعلنت دار الإفتاء في كل من مصر وسوريا وتونس بأنه تم رؤية هلال شهر رمضان ليكون الأحد المتمم لشهر شعبان والإثنين أول أيام رمضان. كما أعلنت لجنة الأهلة في الجزائر بأن الإثنين غرة رمضان في الجزائر بعد ثبوت رؤية الهلال مساء الأحد.
وأكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب بأن الثلاثاء غرة رمضان بعد عدم رؤية الهلال مساء الأحد.
وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن أن الاثنين 6 أيار، هو أول أيام شهر رمضان لعام 1440 هجرية بعد ثبوت رؤية الهلال في أنحاء متفرقة من البلاد.
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