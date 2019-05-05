مصر وسوريا وتونس والجزائر تعلن الإثنين أول أيام رمضان والمغرب الثلاثاء

أعلنت ​دار الإفتاء​ في كل من مصر و​سوريا​ وتونس بأنه تم رؤية هلال ​شهر رمضان​ ليكون الأحد المتمم لشهر شعبان والإثنين أول أيام رمضان. كما أعلنت لجنة الأهلة في ​الجزائر​ بأن الإثنين غرة رمضان في الجزائر بعد ثبوت رؤية الهلال مساء الأحد.

وأكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في ​المغرب​ بأن الثلاثاء غرة رمضان بعد عدم رؤية الهلال مساء الأحد.

وكان ​الديوان الملكي السعودي​ قد أعلن أن الاثنين ​6 أيار​، هو أول أيام شهر رمضان لعام 1440 هجرية بعد ثبوت رؤية الهلال في أنحاء متفرقة من البلاد.