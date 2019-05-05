الدفاع الروسية: القوات السورية صدت محاولة من مسلحي الجيش الحر لكسر خطوطها شمال حلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "القوات الحكومية السورية صدت، مساء أمس هجوما شنه مسلحو تنظيم "الجيش السوري الحر" لكسر خطوطها شمال محافظة حلب".
وأفاد مدير مركز حميميم للمصالحة في سوريا اللواء فيكتور كوبتشيشين في بيان له بـ"رصد تصعيد للأوضاع شمال محافظة حلب"، موضحاً أنه "قام مسلحون من الجيش السوري الحر، مساء يوم 4 أيار، بعد انفصالهم لوحدتين بلغ عددهما الإجمالي250 شخصا، وبواسطة 20 سيارة رباعية الدفع تحمل رشاشات من العيار الثقيل، بمحاولة لكسر خطوط الدفاع للقوات الحكومية من اتجاهي مرعناز- سيجراز والمالكية- مرعناز".
ولفت الى أنه "تم صد العصابات المسلحة بنيران مضادة من معاقل القوات الحكومية وطردها إلى مواقعها المبدئية، وبلغت خسائرها 15 قتيلا بالإضافة إلى تدمير 3 سيارات من نوع بيك أب".
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