الدفاع الروسية: القوات السورية صدت محاولة من مسلحي الجيش الحر لكسر خطوطها شمال حلب

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​ أن "​القوات​ الحكومية السورية صدت، مساء أمس هجوما شنه مسلحو تنظيم "​الجيش السوري الحر​" لكسر خطوطها شمال ​محافظة حلب​".

وأفاد مدير ​مركز حميميم​ للمصالحة في ​سوريا​ ​اللواء​ فيكتور كوبتشيشين في بيان له بـ"رصد تصعيد للأوضاع شمال محافظة حلب"، موضحاً أنه "قام مسلحون من الجيش السوري الحر، مساء يوم 4 أيار، بعد انفصالهم لوحدتين بلغ عددهما الإجمالي250 شخصا، وبواسطة 20 ​سيارة​ رباعية الدفع تحمل رشاشات من العيار الثقيل، بمحاولة لكسر خطوط الدفاع للقوات الحكومية من اتجاهي مرعناز- سيجراز والمالكية- مرعناز".

ولفت الى أنه "تم صد العصابات المسلحة بنيران مضادة من معاقل القوات الحكومية وطردها إلى مواقعها المبدئية، وبلغت خسائرها 15 قتيلا بالإضافة إلى تدمير 3 سيارات من نوع بيك أب".