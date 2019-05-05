وجه الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ رسالة لمسلمي ​العالم​، بمناسبة حلول ​شهر رمضان​، نشرها ​البيت الأبيض​ في بيان على موقعه الرسمي.

وأوضح ترامب "أنني أتوجه بأطيب التهاني لكل المسلمين، الذين يستقبلون شهر رمضان"، مشيراً إلى أن "السيدة الأولى ​ميلانيا ترامب​، تشاركني توجيه التهاني للمسلمين في ​الولايات المتحدة​ وحول العالم بمناسبة شهر رمضان".

ودعا ترامب لاستغلال "شهر رمضان ليكون فترة لتبادل الود بين الناس وبعضهم"، مشيرا إلى أن "شهر رمضان يمكن الناس من تحقيق مجتمع أكثر تآلفا واحتراما".

وأعلنت عدة دول في العالم بينها ​السعودية​ و​الإمارات​ وقطر ومصر و​سوريا​ وتونس يوم الإثنين أول أيام شهر رمضان.