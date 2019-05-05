المجلس العسكري السوداني: الوثيقة الدستورية للحرية والتغيير جيدة وسنعلن رؤيتنا الاثنين

أعلن المتحدث باسم ​المجلس العسكري​ في السودام شمس الدين الكباشي، خلال مؤتمر صحفي في ​الخرطوم​، أن "هناك الكثير من الجوانب التي نتفق معها وهناك أخرى نختلف معهم فيها، فلننتظر إلى الغد لننشر وثيقتنا كما نشرت قوى إعلان الحرية والتغيير".

وشدد الكباشي على أنه "لا خلافات مع القوى السياسية"، مشيراً إلى "أننا سنقدم ردا مكتوبا على كل ملاحظة، وسنقدم رؤيتنا المتكاملة بشكل مكتوب".

واعتبر الكباشي أن الوثيقة الدستورية التي قدمتها المعارضة الأسبوع الماضي "جيدة"، مشددا على أن المفاوضات مع "​قوى الحرية والتغيير​"، لم تتوقف وستستمر".

ولفت إلى أن "المجلس لا يرفض أي وساطة من حيث المبدأ، وجرت الموافقة على مبادرة قدمها بعض الأخوة".

وعلى صعيد ​اعتصام​ ​القيادة​ العامة، أكد المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي أن "الاعتصام لن يتم فضه بالقوة، وجاهزون لتقديم أي مساعدات لوجستية متى ما طلبوا".