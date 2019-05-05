الرئيس اليمني يدعو الحوثيين إلى إطلاق فوري وكامل للأسرى والمعتقلين

محمد اسماعيل - القاهرة - صنعاء - (د ب أ)

دعا الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم الأحد جماعة انصار الله / الحوثيين / إلى إطلاق فوري وكامل للأسرى والمعتقلين حتى يتمكنوا من قضاء شهر رمضان مع عائلاتهم ومراعاة الجوانب الإنسانية في هذا الشهر.

جاء ذلك في كلمة القاها اليوم بمناسبة حلول شهر رمضان.

واوضح هادي أنه ناشد الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة خاصة الأسبوع الماضي ليقوم بدعوة الحوثيين والضغط عليهم للقبول بتبادل الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرا في معتقلات المليشيات الحوثية وفقا لمبدأ (الكل مقابل الكل) وفقاً لما تم الاتفاق عليه في السويد.

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وأشار إلى أن حكومته حرصت اشد الحرص أن يتم تنفيذ اتفاق السويد تطبيقا شاملا.

وأضاف أنه تم إيقاف الحرب في الحديدة من اجل السعي الى السلام "وليس من اجل ان تتفرغ الميليشيات المتمردة لتشعل حروبا أخرى مستغلة المأساة الإنسانية التي سببتها".

وطالب هادي المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمواجهة "تملص المليشيات الانقلابية من أي استحقاق حقيقي باتجاه السلام كما هو واضح في ممارساتها الملتوية للتملص من اتفاق السويد، خاصة وقد تأكد لديهم تلاعب الانقلابيين وبتحريض ودعم إيراني بكل الاتفاقات والعهود".