رئيس جامعة الأزهر يعقد حوارًا مفتوحًا مع طلاب المدينة الجامعية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أدى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، الصلاة، مساء الاثنين، بين الطلاب في مسجد المدينة الجامعية اليوم، وعقد بعدها حوارا مفتوحا معهم.

وقدم رئيس الجامعة، التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، داعيًا الله أن يعيده على المصريين والأمة العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

وطالب الطلاب بالجد والاجتهاد في تحصيل العلم النافع، خصوصًا مع قرب امتحانات نهاية العام، وأن يستعينوا ويستغلوا عبادة الصوم في التقرب إلى الله بالدراسة والاستذكار وتحصيل العلوم.

ونبه إلى أهمية الحفاظ على المدينة الجامعية، التي توفر لهم مكانًا آمنًا ومستقرًا مع إمكانيات جيدة تمنحهم فرصة للتفرغ للدراسة، مشيرًا إلى أنه أقام في نفس المدينة حينما كان طالبًا، وجاءت من بعده أجيال وأجيال وسيأتي بعد ذلك أجيالًا تنتفع بها، فلابد من استشعار المسئولية عن هذا المكان الذي له فضل كبير، وأن يكون الحفاظ عليه والمساهمة في تجميله تعبيرًا عن رد الجميل.

وأعلن أنه وجه بتدعيم المدينة الجامعية بالمراوح ومبردات المياه بجانب توفير السخانات لجميع المدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم، مؤكدا أن الإدارة تسابق الزمن ليلًا ونهارًا من أجل الانتهاء من جميع الصيانات اللازمة والتجديدات في جميع مباني المدن.

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وأشار إلى أنه خاطب رئاسة الجمهورية من أجل إنشاء كوبريين مشاة أمام الجامعة، للحفاظ على أرواح الطلاب والطالبات.

وتطرق رئيس الجامعة إلى بعض القرارات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، وتم ترويج شائعات مغرضة ضدها، مؤكدًا: لابد أن يعلم الجميع أن كل طالب وطالبة ينتسبون لجامعة الأزهر هم أبنائي ولم ولن أتخذ قرارًا في يومٍ من الأيام ضد مصلحتهم، متابعا " لم ولن أسمح لأحد أن يقوم بهذا، مشيرًا إلى أنه أعلن مرارًا وتكرارًا في مناسبات عدة أن بابي مفتوح دائمًا لكم، ولن يغلق وجهكم، وأنا وجميع الإدارة يعملون ليل نهار لمصلحة الطلاب".

وطالب الطلاب بعد الالتفات إلى ما يروج من شائعات عبر ما أسماها بوسائل "التدمير الاجتماعي"، خصوصًا وأن هناك تيارات مغرضة، الجميع يعلمها، تستهدف كل ما هو إيجابي.

وأشار إلى أن الهدف من تغيير أسئلة امتحان القرآن الكريم كان التيسير على الطلاب وإعطائهم فرصة لتحصيل الدرجات، فبدلا من فقدان عشر درجات في الخطأ الواحد، فحسب نظام الأسئلة الجديد يفقد الطالب 5 درجات فقط إذا أخطأ أو نسي سؤالًا.

ونوه إلى أن إعلان نتيجة كل ترم على حدة، كان الهدف منه إتاحة الفرصة أمام كل طالب ليعلم المواد التي نجح فيها فيجتهد ويجد حتى يحصل على التقدير الذي يستهدفه، أو على الجانب الآخر يعرف المواد رسب فيها فيجد ويجتهد حتى لا يتفاجأ بأنه سيعيد العام، مؤكدًا حرصه الدائم على استطلاع الآراء والتواصل المباشر والفعال مع الطلاب ومنتسبي الجامعة سواء في القاهرة أو الأقاليم، أو الوافدين من دول العالم المختلفة، والاستماع إلى مقترحاتهم قبل اتخاذ أي قرار.

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