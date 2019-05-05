ارتفاع أعداد ضحايا غارات الاحتلال على غزة إلى 28 شهيدا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 – وكالات:
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، استشهاد 28 فلسطينيا منذ بدء التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة بداية من أول أمس الجمعة.
وفي أحدث تطور، أعلنت مصادر طبية عن مقتل فلسطيني في الثلاثينات من عمره وطفل يبلغ (12 عاما) في غارة لطيران الاحتلال على شمال القطاع.
وقبل ذلك أعلن مسعفون عن انتشال جثامين ثلاثة قتلى بينهم طفلة رضيعة من تحت أنقاض منزل تعرض لغارة إسرائيلية في شمال قطاع غزة.
وقالت المصادر إن الغارات الإسرائيلية دمرت ثمانية مباني ونحو سبعة منازل و4 ورش حدادة إضافة إلى قصف أكثر من 40 موقعا لفصائل فلسطينية في قطاع غزة.
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