الرئيس السيسي يهنئ الملك سلمان وولي عهد أبوظبي بحلول شهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اليوم، اتصالًا هاتفياً بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معرباً عن تمنياته للشعب السعودي الشقيق بكل الخير والتقدم والاستقرار.

كما صرح "راضي" بأن الرئيس السيسي أجرى اتصالًا هاتفياً آخر بولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد للتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، معرباً عن تمنياته للشعب الإماراتي الشقيق بكل الخير والتقدم والاستقرار.

وتبادل الرئيس السيسي برقيات التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والاسلامية بمناسبة شهر رمضان المعظم.

وأعرب الرئيس، في برقيته للزعماء العرب والمسلمين، عن أصدق تهانيه بحلول الشهر الكريم، داعيًا الله سبحانه تعالى أن يعيده عليهم وعلى شعوبهم وجميع الشعوب العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات.