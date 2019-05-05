الشرطة: العقل المدبر لاعتداءات سريلانكا جنّد الانتحاريين عبر غرف الدردشة‎

استخدم ”زهران هاشم”، مدبّر اعتداءات سريلانكا الانتحارية، التي تزامنت مع عيد الفصح، مواقع التواصل الاجتماعي للدعوة لقتل غير المسلمين، وعمل على مدى شهور في غرف الدردشة الخاصة عبر الإنترنت، لإقناع 6 شباب بتفجير أنفسهم، وفق ما أفادت شخصيات من الأقلية المسلمة في البلاد.

واستهدفت سلسلة الاعتداءات التي ضربت 3 كنائس وعددًا مماثلًا من الفنادق، المسيحيين والسياح الأجانب ما أسفر عن مقتل 257 شخصًا، لكن الأقلية المسلمة في سريلانكا تأثّرت أيضًا وانخرطت في جمع المعلومات عن هاشم ومعاونيه.

وأقنع هاشم، الذي قُتل في الهجوم على فندق ”شانغري-لا“ في اعتداءات 21 افريل ، الشقيقين الثريين إلهام وإنشاف إبراهيم بتمويل الاعتداءات والمشاركة فيها، بحسب ما أفادت الشرطة وشخصيات مسلمة في البلاد.

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وقال محقق من جهاز الشرطة:“نشتبه بأن الشقيقين استخدما الأموال التي جمعاها من تجارة التوابل لتمويل التفجيرات“، مضيفًا:“يبدو أن التلقين العقائدي تم عبر الإنترنت، باستخدام يوتيوب وفيسبوك“.

وأفاد جيران الشقيقين إبراهيم أنهما كانا غامضين ومسلمين متدينين، بينما ذكر قادة الأقلية أنهما لم ينشطا في أي جماعة.

AFP