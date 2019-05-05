الحزب الحاكم يوافق على ترشيح نيوسى فى الانتخابات الرئاسية بموزمبيق

وافق حزب "فريليمو" الحاكم في موزمبيق، على ترشيح الرئيس فيليب نيوسى لخوض انتخابات الرئاسة القادمة، والتي من المقرر أن تُجرى في البلاد في منتصف أكتوبر المقبل.
وذكر راديو "صوت أمريكا" في نشرته باللغةالإنجليزية الليلة الأحد، أن المتحدث باسم الحزب الحاكم، أوضح أن اللجنة المركزية وافقت على هذا الترشيح بعد اجتماعات لكبار المسئولين دامت 3 أيام،
ويواجه نيوسى خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة منافسه أوسوفو موميد مرشح حزب "رينامو" المعارض.
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