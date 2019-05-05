السودان يعلن غدًا الاثنين أول أيام شهر رمضان المعظم

أعلن مجمع الفقه الإسلامي مساء اليوم الأحد أن يوم غدٍ الاثنين السادس من مايو 2019، هو أول أيام شهر رمضان المعظم للعام 1440هجرية.

وقال نائب رئيس مجمع الفقه،

الدكتور عبد الله الزبير، إن فريق تحري رؤية الهلال التابع للمجمع قد رأى خمسة أفراد منهم هلال رمضان بالعينالمجردة بغرب أم درمان، كما ثبتت رؤيته في ثلاث دول عربية.وأضاف الزبير أن المجمع ينتهز هذه الفرصة الكريمة لحث المسلمين على استكمال مقاصد الصوم إنابة وتوبة وإحياء لقيم التكافل والتراحم وإشاعة الأخوة في المجتمع .