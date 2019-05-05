الملك سلمان: السعودية أخذت على عاتقها خدمة الإسلام

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أن بلاده كانت ولا تزال تدعو إلى الحفاظ على التسامح والوسطية والاعتدال التي يدعو إليها الإسلام.
وأضاف الملك سلمان، في كلمة وجهها إلى المواطنينوالمسلمين في كل مكان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، نقلتها قناة (العربية الإخبارية) مساء اليوم الأحد، إن بلاده أخذت على عاتقها خدمة
وأكد العاهل السعودي أن بلاده كانت ولا تزال تدعو إلى الحفاظ على الصورة الوضاءة التي يتحلى بها هذا الدين الحنيف من تسامح واعتدال ووسطية.
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