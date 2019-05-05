الأوروبي يشيد بدور الجيش السوداني في حقن الدماء والانحياز للشعب

أشاد مبعوث الاتحاد الأوروبي مساعد الأمين العام للشئون الخارجية جان كريستوفر بليارد بالدور الكبير الذي لعبته القوات المسلحة السودانية في حقن دماء السودانيين عبر الانحياز لخيار الشعب ودعم ثورته. وأكد بليارد - خلال لقائه اليوم بالقصر الجمهوري بالخرطوم ، بنائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان محمد حمدان دقلو - أن الاتحاد الأوروبي سيكون في الحياد ومراقبا للأحداث دون الانحياز لأي طرف، ودعم خيار الشعب في ما يخص الحكومة الانتقالية.

ودعا المبعوث الأوروبي المجلس العسكري إلى الاستمرار في مهامه ودوره الإيجابي في تعزيز السلام والاستقرار خلال المرحلة الراهنة والخروج بالسودان إلى بر الأمان.

من جانبه ، أعرب نائب

وقدم دقلو توضيحا للمبعوث الأوروبي حول الأوضاع السياسية الراهنة ، مؤكدا حرص المجلس على تسليم السلطة لحكومة مدنية والعمل على التوصل إلى اتفاق مع جميع القوى السياسية.

واستعرض نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي دور السودان في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر. في الحياد ومراقبا للأحداث دون الانحياز لأي طرف، ودعم خيار الشعب في ما يخص الحكومة الانتقالية.ودعا المبعوث الأوروبي المجلس العسكري إلى الاستمرار في مهامه ودوره الإيجابي في تعزيز السلام والاستقرار خلال المرحلة الراهنة والخروج بالسودان إلى بر الأمان.من جانبه ، أعرب نائبرئيس المجلس العسكري الانتقالي عن تقدير المجلس للدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للسودان ، مؤكدا رغبة السودان في تعزيز علاقاته مع الاتحاد على أسس استراتيجية واضحة.وقدم دقلو توضيحا للمبعوث الأوروبي حول الأوضاع السياسية الراهنة ، مؤكدا حرص المجلس على تسليم السلطة لحكومة مدنية والعمل على التوصل إلى اتفاق مع جميع القوى السياسية.واستعرض نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي دور السودان في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.

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