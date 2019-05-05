مقتل 13 شخصًا وإصابة 6 جراء الحريق في طائرة ركاب بروسيا

أعلن مصدر طبي روسي مقتل 13 شخصًا وإصابة 6 آخرين جراء الحريق في طائرة الركاب بموسكو.
ذكرت ذلك قناة روسيا اليوم مساء اليوم ، مشيرة إلى أن الحريق اندلع في الطائرة خلالعملية هبوط اضطراري في مطار (شيريميتيفو) بموسكو، ما أسفر عن إصابة عدد من الركاب.
وقالت مصادر في قوات الطوارئ الروسية إن الطائرة من طراز "سوخوي
سوبيرجيت-100"، انطلقت مساء الأحد من مطار شيريميتيفو ، متجهة إلى مدينة مورمانسك ، لكن طاقمها اضطر إلى العودة سريعا بسبب اندلاع حريق في أحد المحركات ، مضيفة أن الطائرة تمكنت من الهبوط ، لكن الحريق استمر وانتشر في جزء أكبر منها.
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