ترامب يعلن زيادة الجمارك إلى 25% على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد أن الجمارك على سلع صينية تُصدر إلى الولايات المتحدة بقيمة 200 مليار دولار أمريكي سترتفع من 10% إلى 25% يوم الجمعة القادم، مهددا بفرض 25% رسوم جمركية إضافية على سلع صينية أخرى بقيمة 325 مليار دولار.
وقال ترامب، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على (تويتر) إنه لمدة 10 شهور وحتى الآن، تدفع الصين جمارك إضافية بقيمة25% إلى الولايات المتحدة على سلع في مجال التكنولوجيا المتطورة بقيمة 50 مليار دولار، وجمارك 10% إضافية على سلع أخرى بقيمة 200 مليار دولار.
وأضاف "إن تلك المدفوعات مسؤولة بشكل جزئي عن النتائج الاقتصادية العظيمة في أمريكا ، الـ 10% سترتفع إلى 25% يوم الجمعة ، المحادثات بشأن التوصل إلى اتفاق تجارة
كان البيت الأبيض قد أعلن يوم الأربعاء الماضي أن الولايات المتحدة والصين تحرزان "تقدما هائلا" في المفاوضات التجارية الجارية، بينما قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين الأسبوع الماضي أن محادثات التجارة بين البلدين تدخل مراحلها النهائية ، مؤكدا أن الجانبين حققا تقدما كبيرا، وذلك بعد اجتماع أجراه الوزير الأمريكي مع المفاوضين الصينيين.
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