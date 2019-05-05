محادثات سودانية صينية بشأن مستقبل علاقاتهما الثنائية

بحث الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، مستقبل العلاقات الثنائية بين السودان والصين في ظل التطورات الجديدة التي تشهدها بلاده.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم بالقصر الجمهوري بالخرطوم، بالمبعوثة الصينية، مسئولة الشئون الإفريقية بحكومة بلادها، السفيرة شو جينفجو .
وقالت جينفجو، في تصريح صحفي، إن لقاءها بنائب رئيس المجلس تناول تفاعلات الوضع
وأكدت حرص الصين ودعمها لأمن واستقرار السودان، وقالت: "إن السودان بلد مهم في المنطقة العربية والإفريقية وإن الاستقرار فيه يصب في مصلحة المنطقة والعالم."
وأشارت إلى أن بلادها تدعم الشعب السوداني في اختيار طريق تنموي بإرادته المستقلة، و أنها
وأكدت المبعوثة الصينية أن البلدين سيواصلان معا في دفع العلاقات الثنائية إلى مستويات جديدة مهما كانت الظروف الداخلية والدولية، وقالت إن علاقات البلدين شهدت على مدى 60 عاما تطورا مستمرا في التعاون الثنائي، القائم على الاحترام المتبادل، شمل المجالات كافة مما عاد بالفائدة لشعبي البلدين في عدد من مشاريع التعاون .
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