فيديو.. عشرات القتلى في حريق طائرة ركاب روسية

اندلع حريق في طائرة ركاب روسية تابعة لشركة "آروفلوت" الروسية اليوم الأحد، خلال قيامها بعملية هبوط اضطراري في مطار شيريميتيفو بالعاصمة الروسية موسكو، في حادث أسفر عن مقتل 13 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات.

وأكدت الشركة على حسابها على "تويتر" أن الطائرة من طراز "سوخوي سوبيرجيت100-"، وأقلعت مساء الأحد من مطار شيريميتيفو متجهة إلى مدينة مورمانسك، لكن طاقمها اضطر إلى العودة سريعاً بسبب اندلاع حريق في أحد المحركات.

وتمكنت الطائرة من الهبوط فقط بعد المحاولة الثانية، لكن الحريق استمر وانتشر في جزء أكبر منها.

وأفاد شهود ومصادر بأن بعض الركاب الذين بلغ عددهم 78 شخصاً، خرجوا من الطائرة حيث لم تكن قد توقفت بصورة كاملة على المدرج .