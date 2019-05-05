قرقاش: السخط السياسي في السودان رفض للحكم العسكري الطويل لـ "الإخوان"

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن السخط السياسي الحالي في السودان في المقام الأول، رفض للحكم العسكري الطويل لجماعة "الإخوان".

وقال معاليه في تغريدة على موقع "تويتر": "من المهم أن نتذكر أن السخط السياسي الحالي في السودان في المقام الأول رفض للحكم العسكري الطويل لجماعة الإخوان"، مضيفاً: "بينما يبحث السودان عن توازن بين التغيير والاستقرار ، لا يمكن إخفاء دور الإخوان".

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