كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بن صالح: هناك من يسعى إلى زرع بذور الفتنة بين مؤسسات الدولة في الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح إن مكافحة الفساد كانت في صلب المطالب الشعبية.

وأكد أن الشعب الجزائري عبر عن طموحات وطلبات مشروعة، مضيفا أن رئيس الجزائر المنتخب سيكون صاحب صلاحيات كبيرة تجعله قادرا على التغيير.

وقال إن هناك من يسعى إلى زرع بذور الفتنة بين مؤسسات الدولة، مضيفا أن الدولة الجزائرية مصصمة على إعطاء الكلمة للشعب.

وأكد الرئيس الجزائري المؤقت أن الحوار هو السبيل الوحيد لتوفير الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية، داعيا إلى حوار شامل حتى لا تقع الدولة في فراغ دستوري.