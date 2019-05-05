كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رمضان يوم الثلاثاء المقبل في هذه الدولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال شهر رمضان في سلطنة عُمان في بيان لها عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك.

وعليه يكون يوم غد الإثنين المتمم لشهر شعبان ويكون يوم بعد غد الثلاثاء الموافق 7 مايو 2019 م غرة شهر رمضان لهذا العام.

وأعلن الديوان الملكي السعودي أن يوم غد الاثنين هو أول شهر رمضان الكريم بعد قرار المحكمة العليا بثبوت رؤية الهلال.

وأعلنت قطر ومصر والإمارات والكويت والعراق ولبنان واليمن وليبيا، وعدد من الدول العربية والإسلامية، أن غدا الإثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك.