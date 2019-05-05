كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيابة مكافحة الفساد في السودان استجوبت الرئيس السابق عمر البشير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مصدر مطلع أن نيابة مكافحة الفساد استجوبت الرئيس السوداني السابق عمر البشير في تهم موجهة إليه، بموجب قانون التعامل بالنقد الأجنبي، وقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال المصدر، حسبما ورد عن وكالة انباء "سبوتنيك" اليوم الأحد "استجوبت نيابة مكافحة الفساد، والتحقيقات المالية الرئيس السابق عمر حسن احمد البشير في التهم الموجهة إليه".

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وأضاف المصدر "كانت النيابة العامة قد وجهت اتهاما للبشير تحت نص المواد، 8/9 من قانون التعامل بالنقد الاجنبي والمادة 35 من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب".

كما أشار المصدر إلى أن "النائب العام المكلف الوليد سيد احمد محمود وجه بتعديل الاتهام في كافة البلاغات التي وقعت في الاحداث الاخيرة والتي اسفر عنها الموت من المادة 51 من قانون الاجراءات الجنائية (الموت في ظروف معينه) إلى المادة 130 القتل العمد، وان يستمر التحري وفق المادة المعدلة 130 من القانون الجنائي لسنة 1991".

​ونقلت السلطات الانتقالية الرئيس المعزول عمر البشير إلى سجن كوبر بعد أيام على عزله في 11 أبريل/ نيسان الجاري، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي، وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا بعد عزل البشير وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.