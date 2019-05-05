كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد ضحايا إعصار الهند إلى 33 قتيلا.. وتشريد مئات الآلاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الهندية، اليوم، أنّ الإعصار فانى تسبب فى تشريد مئات آلاف الأشخاص فى شرقى الهند، والذى بلغت قوته 200 كيلومتر فى الساعة، منتزعاً الأسقف، ومدمراً خطوط الكهرباء والاتصالات.

كما قتل الإعصار 33 شخصاً على الأقل فى ولاية أوديشا، منذ يوم الجمعة، وذهب نحو مليون شخصاً أخرين إلى الملاجيء.

ووفقاً لوكالة رويترز، أن عدد الوفيات كان سيكون أكبر بكثير، لو عمليات الإجلاء،قبل العاصفة