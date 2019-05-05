كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المبعوث الأمريكى: واشنطن قد تراجع العلاقات مع الدول المعادية لإسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المبعوث الأمريكى، اليوم الأحد، إنّ الولايات المتحدة قد تراجع علاقاتها مع الدول التى تتخذ موقفاً عدائياً لإسرائيل، مشيراً إلى تحول فى السياسة لمواجهة معاداة الصهيونية، ومعاداة السامية.

وقال إيلان كار، المبعوث الخاص للخارجية الأمريكية لمراقبة ومكافحة معاداة الصهيونية، إنّ الموقف الأمريكى قد يترتب عليه مراجعة للعلاقات مع حكومات أجنبية أو قادة.

وأضاف لوكالة رويترز، خلال زيارته لإسرائيل، أنّ الولايات المتحدة ترغب فى مراجعة علاقاتها مع أية دولة، وبالتحديد فيما يخص معاداة السامية من جانب دولة تبدو علاقاتها موضع قلق عميق