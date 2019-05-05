دول عربية تعلن الاثنين أول أيام شهر رمضان

أعلنت كل من مصر والسعودية والإمارات والأردن أن، الاثنين، هو أول أيام شهر رمضان المبارك، بعد تحرى رؤية هلال الشهر الفضيل.



واعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الاثنين الموافق السادس من شهر مايو لعام ألفين وتسعة عشر ميلاديًّا هو أول أيام شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن المحكمة العليا "عقدت جلسة مساء الأحد، الثلاثين من شهر شعبان لهذا العام 1440هـ، حسب تقويم أم القرى للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440هـ".