كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دول عربية تعلن الاثنين أول أيام شهر رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت كل من مصر والسعودية والإمارات والأردن أن، الاثنين، هو أول أيام شهر رمضان المبارك، بعد تحرى رؤية هلال الشهر الفضيل.
واعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الاثنين الموافق السادس من شهر مايو لعام ألفين وتسعة عشر ميلاديًّا هو أول أيام شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا.
وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن المحكمة العليا "عقدت جلسة مساء الأحد، الثلاثين من شهر شعبان لهذا العام 1440هـ، حسب تقويم أم القرى للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440هـ".
وأضافت: "بعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ولأنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة، وبناء عليه، (...)، فإن المحكمة العليا تقرر: أن يوم غد الأثنين 1/9/1440هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 6/5/2019م، هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440هـ".
وأعلنت دولة الإمارات أن، الاثنين، هو أول أيام شهر رمضان المبارك في الدولة، وفق ما ذكرت وكالة "وام".
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن مفتي عام المملكة، محمد الخلايلة، أن يوم الاثنين هو الأول من شهر رمضان لعام 1440هـ، بعد تمكن الدائرة من رؤية هلال الشهر في سماء المملكة.
كما أكد القاضي الشرعي الأول في دمشق محمود المعراوي أن غدا الإثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك في سوريا.