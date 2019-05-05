كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بروناى تتراجع عن تطبيق حكم الإعدام ضد المثليين بعد ردود أفعال دولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن سلطان بروناى حسن البلقية، اليوم الأحد، تعليق الحكم بشأن عقوبة الإعدام لممارسة الشذوذ الجنسى، فى التشريع الحالى الذى يمنع المثلية، وذلك بعد ردود أفعال دولية طالبت بإلغائه، مثل الولايات المتحدة، ومنظمات حقوقية دولية.

وفى 3 أبريل، أعلن سلطان بروناى تطبيق حدود الشريعة، المتعلقة بتطبيق عقوبات الإعدام ضد القتل والمثلية، وجلد السارق، ورجم الزانى.

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ووفقًا لوكالة رويترز، أنه بعد دفاع مستمر عن حقها فى تطبيق القانون، خضعت بروناى للانتقادات، وقال السلطان إنّ عقوبة الإعدام لن تُطبق فى الأحكام الجنائية الخاصة بالتشريع الصادر مؤخراً.

وأضاف :"أعى جيداً بأنّ هناك تساؤلات وسوء تفهم سيثار حول تنفيذ الحدود، ومع ذلك، نعلن أنه بمجرد اتضاح الأمر، سيكون الاستحقاق القانونى واضحاً جلياً".

كما تابع أنّه كما كان واضحاً طيلة عقدين سابقين، فقد مارسنا الأحكام الخاصة بتنفيذ الإعدام فى قضايا مرتبطة بالقانون الحالى، مضيفاًص أن هذا سيطبق فى قضايا تحت إطار التشريع الجديد الذى يقدم مجالاً أوسع للمراجعة.