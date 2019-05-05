كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الأمريكي سيرفع التعريفة على بضائع صينية من 10 إلى 25% والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه سيزيد من قيمة التعريفات الجمركية على البضائع الصينية من 10 إلى 25 بالمئة ابتداء من يوم الجمعة المقبل.

وقال ترامب في تغريدة له على "تويتر": لمدة 10 أشهر، كانت الصين تدفع التعريفات إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 25 بالمئة على قيمة صادراتها من التكنولوجيا الفائقة والتي تبلغ خمسين مليار دولار، و10 بالمئة على 200 مليار دولار من السلع الأخرى. هذه المدفوعات مسؤولة جزئياً عن نتائجنا الاقتصادية الكبيرة".

وتابع ترامب أن "الـ 10٪ ستصل إلى 25٪ يوم الجمعة".