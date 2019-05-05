أقوى برامج ومسلسلات رمضان 2019..وطنيا وعربيا

يلتقي المشاهد المغربي، خلال شهر رمضان مع برمجة متنوعة على القناتين الأولى، والثانية، إضافة إلى أعمال عربية على الفضائيات، التي تعودت على جذب متابعين مغاربة، خلال الشهر الفضيل.

القناة الثانية

حضرت القناة الثانية لبرمجتها، خلال رمضان، برنامجي المقالب “كاميرا شو” الذي يوقع بمواطنين عاديين، و”مشيتي فيها”، الذي يستهدف النجوم، وسيتم عرضهما بالتناوب، يوميا، وقت الإفطار.

وعلى القناة نفسها تعود سلسلة “حديدان” لرمضان الرابع على التوالي، إذ يسافر أبطالها إلى مصر في عهد الفراعنة، إضافة إلى الجزء الثاني من سلسلة “حي البهجة” بمشاركة وجوه جديدة، منهم سهام أسيف، وسناء عكرود، وصفاء حبيركو.

وتعرض القناة الثانية، كل يوم خميس، مسلسل “قصر الباشا”، الذي يعرف مشاركة نجوم كثر، منهم ياسين أحجام، وصفاء حبيركو، ومجدولين الإدريسي.

ويكون المتلقي على موعد أسبوعي من برنامج “ماستر شاف سليبرتي”، الذي يتبارى فيه نجوم مشهورين في مجال الطبخ.

القناة الأولى

وتنافس القناة الأولى في السباق الرمضاني بأعمال كثيرة، منها كبسولة “كاميرا فاشي”، التي تندرج ضمن خانة برامج المقالب، إضافة إلى سلسلة “همي ولاد عمي” الكوميدية، بمشاركة عدد من الممثلين، والأسماء المعروفة، من بينها عزيز داداس، وسكينة درابيل، وسيمو كاما، وبشرى أهريش، وعدنان محجة، كما سيتم عرض سلسلة” نهار مبروك” من بطولة الكوميدي باسو.

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ويلتقي متتبعو الأولى مع مسلسل “بنت باب الله”، التي أشرفت عليها المخرجة المغربية فاطمة بوبكدي، وتلعب بطولته دنيا بوطازوت.

الأولى تعرض كذلك مسلسلا بعنوان “الزعيمة” تؤدي دور بطولته مريم الزعيمي برفقة عدد كبير من النجوم كالسعدية لديب، وإدريس الروخ، وعبدالله ديدان، إضافة إلى الجزء الثاني من مسلسل “رضاة الوالدة”، الذي لقي نجاحا كبيرا في جزئه الأول.

وتقدم القناة الأولى مسلسلا من بطولة رشيد الوالي، وفاطمة خير، بعنوان “الماضي لا يموت”، إضافة إلى مسلسل الدنيا دوارة في حلقتين متتاليتين، كل يوم أربعاء.

الفضائيات العربية

ويلتقي عشاق المسلسلات الرمضانية العربية مع النجم أحمد السقا في مسلسل “ولد الغلابة”، الذي يعرض على قناة Mbc مصر، وكذلك مسلسل محمد رمضان “زلزال”، المرتقب عرضه على قناة DMC، ومسلسل كلبش لأمير كرارة على قناة Mbc 4.

ويعوض محمد إمام غياب والده عادل إمام عن السباق الرمضاني هذه السنة، وذلك عبر لعبه بطولة مسلسل “هوجان”، الذي يعرض على قناة الحياة المصرية.

وينتظر أن يجذب برنامج المقالب “رامز في الشلال”، الذي يعرض على mbc مصر، عددا كبيرا من المشاهدين إسوة بمواسمه السابقة.