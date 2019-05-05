مؤثر..”تيفو” من عشاق بورتو لدعم الحارس الدولي كاسياس

خطوة استثنانية تلك التي قامت بها جماهير نادي بورتو البرتغالي، لدعم الحارس إيكير كاسياس، الذي تعرض لأزمة قلبية، ألزمته المستشفى وأيضاً الغياب عن المباراة المحلية أمام أفيش، برسم الأسبوع 32 من البطولة.

ورفع أنصار “بورتو” تيفو تضامناً مع الحارس الذي سبق له حمل قميص ريال مدريد لأزيد من 15 سنة، كدعم له في محنته الصحية، والتي قد تنهي مشواره الكروي في سن الـ 37.

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وسقط كاسياس في تداريب فريقه بورتو البرتغالي، الأربعاء الماضي، بسبب أزمة قلبية مفاجئة ألمت به، حيث تم نقلهعلى وجه السرعة إلى المستشفى، ليخضع لعملية جراجية مستعجلة، ل

وحسب شبكة “يورو سبورت” المختصة، فإن المشكل الصحي الذي عانى منها حارس المرمى، قد أنهى رسمياً موسمه الكروي الجاري، في انتظار التوصل بتقارير طبية حول حالته الصحية، وتأكيد ضرورة اعتزاله من عدمها.