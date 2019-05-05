حبيركو مغنية من جديد!- فيديو

في خطوة غير متوقعة، تخوض الفنانة صفاء حبيركو تجربة الغناء للمرة الثانية بأدائها لجنريك مسلسل “قصر الباشا”، الذي سيعرض على القناة الثانية خلال شهر رمضان المقبل.
وصدرت أغنية حبيركو، التي تحمل عنوان “مافيها باس”، وستكون الجنريك الرسمي للمسلسل الرمضاني “قصر الباشا “، أول أمس الجمعة.
وللمرة الثانية، تصدر حبيركو عملا غنائيا، بعد أغنيتها “يالاه”، التي أصدرتها بمناسبة عقد قرانها.
وبالنسبة إلى الأعمال الرمضانية، التي تشارك فيها حبيركو كممثلة، فهي في سيتكوم “حي البهجة”، وسلسلة “vip” على القناة الثانية.
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